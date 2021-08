Wohnprojekt in Bern - Studierende wohnen künftig im Altersheim

Im Berner Altersheim Burgerspittel sucht man zwei Studierende, die eine möblierte 2-Zimmer-Wohnung beziehen, wie die «Berner Zeitung» schreibt. Ab September können diese bereits in die Wohnung einziehen. Die Idee für diesen Generationenmix ist keineswegs neu, sondern wurde schon in den Niederlanden eingesetzt – mit Erfolg.

Es gab in Bern bereits ein ähnliches Projekt, das allerdings scheiterte. «Wohnen für Hilfe» war ein Programm, das 2018 aufgebaut wurde. Der Sinn des Projekts lag darin, dass Senioren jungen Menschen ein Zimmer in ihrer Wohnung anbieten. Dafür sollten die Jungen bei der Haus- oder Gartenarbeit Hand anlegen. Bei den Älteren der Stadt Bern fand diese Idee wenig Anklang, da die Erwartungen an die Studierenden zu hoch waren und nicht erfüllt wurden. In der Agglomeration hatte das Projekt jedoch mehr Erfolg und wurde weitergeführt.