Kompass und Clipnadeln«Stücke aus dem Dritten Reich sind weiterhin beliebt»

Nationalsozialistisches Zeichen zum Schutz abgedeckt

Laut Stutz wurden solche Memorabilien früher auf den bekannten Waffen-Börsen angeboten. «Eingeweihte wussten, bei wem es was zu kaufen gab. An den Ständen wurden sie meist leicht versteckt ausgestellt. Mit dem Internet sind solche Angebote für viele einsehbar.» Die Empörung sei heutzutage aber nicht mehr so gross, sowieso würden viele über solche Angebote hinwegschauen. Ein kleines Detail würde dennoch zeigen, dass der Verkäufer kein Risiko habe eingehen wollen, so Stutz: «Man sieht, dass etwas in der Mitte des Kompasses abgedeckt ist, vermutlich ein nationalsozialistisches Zeichen wie etwa das Hakenkreuz. Die Überlegung dahinter: juristische Schritte oder die gesellschaftliche Reaktion zu vermeiden.» Anders als in der Schweiz sei die Verbreitung solcher Zeichen in Deutschland strafrechtlich relevant.