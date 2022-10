Zürich: Stühle als Wurfgegenstände eingesetzt – Streit zwischen Fussballfans eskaliert

Zuvor kam es bereits an der Langstrasse zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Dutzend rivalisierenden Fussballfans.

In einem Restaurant an der Schiffbaustrasse kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen Fans des FC Zürich und des PSV Eindhoven. Dabei wurden Stühle und Flaschen als Wurfgegenstände eingesetzt.

Im Vorfeld zum Europa-League-Spiel des FC Zürich gegen den PSV Eindhoven kam es in der Nacht auf Donnerstag in Zürich zu tätlichen Auseinandersetzungen unter rivalisierenden Fussballfans. Gegen 21 Uhr kam es im Bereich Lang/-Hohlstrasse zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Dutzend rivalisierenden Fussballfans. Gemäss einer Mitteilung setzte die Polizei Reizstoff ein, um die Personen zu trennen. Im Anschluss führte die Stadtpolizei Personenkontrollen durch und sprach Wegweisungen aus.

Wenig später, kurz nach 23.30 Uhr, kam es in einem Restaurant an der Schiffbaustrasse zu einer Auseinandersetzung zwischen Fans des FC Zürich und des PSV Eindhoven. Dabei wurden auch Stühle und Flaschen als Wurfgegenstände eingesetzt. Ein 22-jähriger Mann wurde dadurch am Kopf verletzt und musste mit der Sanität von Schutz & Rettung Zürich ins Spital gebracht werden. Die Stadtpolizei Zürich hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet.