Das Team ist wichtiger: Stürmer Denis Malgin ist der beste Scorer in der Nati – und es ist ihm egal

Bereits sechs Scorerpunkte hat der ZSC-Spieler an der WM gesammelt. Von einem Lauf will der 25-Jährige aber nichts wissen.

Das 2:0 gegen Kasachstan durch Fabrice Herzog. SRF

Darum gehts Denis Malgin hat an der WM in drei Spielen sechs Scorerpunkte gesammelt.

Der ZSC-Stürmer findet, seine Kollegen hätten vor allem dazu beigetragen.

Goalie Sandro Aeschlimann war vor seinem WM-Debüt angespannt.

Mit drei Toren und drei Assists ist Denis Malgin nicht nur aktuell der beste Schweizer Scorer an der WM. Der 25-Jährige liegt auch an zweiter Stelle des gesamten Turniers. Mit sieben Punkten steht ihm nur der National-League-Topscorer dieser Saison, der tschechische Rapperswil-Söldner Roman Cervenka, vor der Sonne. Doch das interessiert Malgin keinen Deut. Der ZSC-Spieler hat seine tolle Form aus den Playoffs direkt mit nach Helsinki an die WM genommen.

Malgin will aber nichts davon hören, dass er einen Lauf hat. Nein, ganz Team-Player lobt er das Kollektiv: «Wir spielen gut als Team, ich habe starke Mitspieler. Wir machen unser Spiel und es läuft aktuell gut.» Zu den hartnäckigen Kasachen, gegen die die Schweiz am Dienstag einen hart erkämpften 3:2-Sieg einfuhr, sagt Malgin: «Jedes Team ist hartnäckig und hat den Biss. Wir hatten die Chancen, hätten wir die früher genutzt, wäre es anders rausgekommen.»

Stürmer Denis Malgin hat an der WM einen Lauf, er hat bereits sechs Scorerpunkte auf seinem Konto. Urs Lindt/freshfocus

Lieber in so einem Spiel den Fehler machen

Goalie Sandro Aeschlimann, der zu seinem WM-Debüt kam, bilanzierte: «Die Anspannung war etwas höher, trotzdem versuchte ich, mein Bestes zu geben, es zu geniessen.» Er fand es jedoch schade, dass er seine Leistung nicht über 60 Minuten durchziehen konnte. Die Hauptsache sei aber der Sieg. Der 27-Jährige sah vor allem beim zweiten Treffer Kasachstans nicht glücklich aus. Er sagt selber: «Ich mache den Fehler lieber in so einem Spiel, das man dann noch gewinnt.» Und er fügt an: «Es passieren Fehler, mir ist einer passiert, aber wir haben nicht verloren.»

Aeschlimann macht sich wegen seines Fehlers dennoch keine Sorgen, dass er deswegen an der WM nicht mehr zum Zug kommt. Er gebe immer alles und am Ende entscheide Trainer Fischer, wen er aufstellen wolle. Es wird gegen die Slowakei am Mittwoch wohl darauf hinauslaufen, dass entweder Reto Berra oder Leonardo Genoni im Tor stehen wird. Zu den Slowaken sagt Malgin: «Die Slowakei ist eine gute Mannschaft, wie alle anderen auch, wir müssen unsere Leistung bringen, es wird sicher ein gutes und interessantes Spiel.» Sollte er weiter so scoren wie bis anhin, steht einem vierten Schweizer Sieg an der WM in Helsinki nicht mehr viel im Weg.