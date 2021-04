Hertha-Talent Ruwen Wertmüller (20) - Stürmt «der Mann aus Berlin» bald für die Schweizer A-Nati?

In dieser Saison gelangen ihm in der Regionalliga bislang drei Treffer.

Egal ob Mario Gavranovic, Josip Drmic, Albian Ajeti oder Cedric Itten, für sie alle gab es in den vergangenen Jahren in der Nati kein Vorbeikommen an Haris Seferovic. «Der Mann aus Sursee» ist unter Vladimir Petkovic in den wichtigen Spielen stets als Mittelstürmer gesetzt. Einer, der das in den kommenden Jahren ändern könnte, ist Ruwen Werthmüller (20). Der Berliner hat vor kurzem beim Bundesliga-Club Hertha BSC seinen ersten Profi-Vertrag unterschrieben – und stürmte schon für die Schweizer U-19-Nati.