Pieterlen BE: «Stumme» Spendensammler fragen nach warmen Chicken Nuggets

In einem Coop in Pieterlen BE fragte ein vermeintlich stummes Pärchen nach Spenden für Gehörlose.

1 / 4 Eine fiese Masche: Angeblich Stumme bitten um Spenden für Gehörlose. 20 Minutes/FNT Innerhalb eines Coops in Pieterlen fragten zwei junge Menschen nach Spenden und Unterschriften. Beim Personal des Supermarkts fragten sie jedoch nach warmen Chicken Nuggets. Google Maps Sie seien daraufhin in einem Auto mit polnischem Kennzeichen weggefahren. privat

Darum gehts Zwei angeblich Stumme baten innerhalb eines Coops in Pieterlen nach Spenden und Unterschriften für Gehörlose.

Der Schweizerische Gehörlosenbund SGB-FSS warnt auf seiner Website vor dieser Masche.

Coop habe Kenntnis über den Vorfall, es komme jedoch selten vor, dass innerhalb eines Supermarkts gebettelt werde.

«Er hat die Verkäuferin gefragt, ob sie warme Chicken Nuggets haben»: Andreas G. (43) erzählt gegenüber 20 Minuten, wie er innerhalb des Coops in Pieterlen zwei zwielichtigen Erscheinungen begegnet ist. Laut G. fiel ihm direkt beim Eintreten in den Supermarkt eine junge, seiner Aussage nach attraktive Frau auf: «Sie hat mich angeschaut, als wäre sie über beide Ohren verliebt! Es hat mich sehr gewundert», sagt G. Die Frau, welche einen hellen Mantel mit einer Stoffhose trug, kam auf ihn zu und deutete auf eine Spendenliste in ihrer Hand, welche angeblich von einem Gehörlosenverband stammt. «Man konnte seine Kontaktdaten da lassen und Geld für taubstumme Menschen spenden», sagt G. Sie sei in Begleitung eines jungen Mannes gewesen, der ebenfalls nach Spenden gefragt habe.

«Die Leute haben einen so warmherzig angeschaut», sagt G. «Aber sie waren schon sehr aufdringlich, auch mit den anderen Kunden.» Als er sich an eine Kassiererin des Supermarkts wandte, um sie auf die Bettelnden aufmerksam zu machen, gibt sich diese verwundert: Der Mann habe sie doch vor kurzem nach warmen Chicken Nuggets gefragt. «Taubstumm war er also doch nicht.»

Wurdest du schon einmal zum Spenden gedrängt? Ja, auf eine ziemlich unangenehme Weise sogar. Ja, aber das Geld war mir nicht so wichtig. Nein, noch nie. Nein, ich spende nie direkt auf der Strasse.

«Daraufhin bin ich rausgegangen und habe gesehen, dass die draussen weiterhin auf Leute zugehen», sagt G. Er habe daraufhin versucht, die beiden zu konfrontieren und ein Foto der Spendenliste zu machen. Die Bettelnden seien dann in einen weissen BMW mit polnischen Kennzeichen eingestiegen und davongefahren. «Im Sommer haben öfters Menschen vor dem Coop gebettelt, so etwas ist mir jedoch noch nie passiert», sagt G.

Masche bereits bekannt

Immer wieder kommt es zu Vorfällen, bei denen angebliche Gehörlose mit offiziell anmutenden Unterschriftbögen um Spenden und Unterschriften bitten. Der Schweizerische Gehörlosenbund SGB-FSS warnt auf seiner Website vor dieser Masche. «Um Unterstützung für seine Projekte wirbt der Gehörlosenbund ausschliesslich an den bekannten Informationsständen auf öffentlichem Grund», schreibt er auf seiner Website. Man solle verdächtige Fälle sofort der Polizei (117) melden.

Patricia Straumann, Mediensprecherin Coop Verkaufsregion Bern hat sich nach Anfrage von 20 Minuten wie folgt geäussert: Sie hätten Kenntnis über den Vorfall in der Coop-Verkaufsstelle in Pieterlen, es handle sich jedoch um einen Einzelfall. «Es kommt selten vor, dass in einem Coop-Supermarkt gebettelt wird. In solchen Fällen können sich Kundinnen und Kunden jederzeit an das Verkaufspersonal wenden», sagt Straumann.

Aktivier jetzt den Bern-Push! Nur mit dem Bern-Push von 20 Minuten bekommst du die aktuellsten News aus der Region Bern, Freiburg, Solothurn und Wallis blitzschnell auf dein Handy geliefert. Und so gehts: In der 20-Minuten-App tippst du rechts unten auf «Cockpit». Dort auf «Mitteilungen» und dann «Weiter». Dann markierst du bei den Regionen «Bern», tippst noch einmal «Weiter» und dann «Bestätigen». Voilà! Wir sind auch auf Instagram. Folg uns für Posts, Storys und Gewinnspiele aus der Region – und schick uns deine Bilder und Inputs: 20 Minuten Region Bern.