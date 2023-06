Jestetten DE: «Stumpfe Gewalt gegen den Kopf» – Schweizer (31) tot am Rheinufer gefunden

Das ist passiert

Nach dem Fund einer Leiche am Rheinufer nahe der Grenze zur Schweiz am Freitag hat die Polizei eine Sonderkommission eingerichtet. Bei dem Opfer handele es sich um einen 31-jährigen Schweizer, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am Sonntag mit. Der Mann sei nach derzeitigem Ermittlungsstand durch «stumpfe Gewalt gegen den Kopf» ums Leben gekommen.

Die Leiche war am Freitag in der Gemeinde Jestetten entdeckt worden. Die Kriminalpolizei in Freiburg übernahm die Ermittlungen und richtete eine Sonderkommission ein. Die Polizei bat um Hinweise von Zeugen, die in den vergangenen Tagen rund um den Fundort der Leiche etwas Verdächtiges beobachtet haben.