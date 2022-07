Unweit von Zuhause : Stunden vor ihrem Tod war Ivana Trump noch bei ihrem Lieblingsitaliener

Die Frau von Ex-Präsident Donald Trump starb am Donnerstag in New York. Ein Restaurantbesitzer erzählt, wie er Ivana kurz zuvor noch erlebt hat.

«Sie hat ein inspirierendes Leben geführt», sagt Donald über Ivana Trump.

«Wie immer fragte sie mich, wie es mir gehe. Sie unterstützte uns immer und wir hatten eine sehr angenehme Unterhaltung. Eigentlich so wie immer, wenn ich sie sah», sagt Paola Alavian. Er ist der Besitzer von Altesis, dem Lieblingsitaliener von Ivana Trump.

Die Ex-Frau von Donald Trump besuchte das Restaurant, das nur wenige Meter von ihrem Zuhause in der Upper East Side entfernt ist, am Mittwochnachmittag, wie «The Sun» schreibt. Also nur Stunden vor ihrem Tod. «Sie machte gesundheitlich einen guten Eindruck, auch wenn sie vielleicht etwas müde wirkte», berichtet Alavian weiter. Die 73-Jährige habe dann auch nur «sehr wenig zum Essen bestellt».

Die Untersuchungen zum Tod von Ivana Trump dauern derweil an. Möglicherweise wählte sie noch selbst den Notruf. Wie das New York Police Departement berichtet, ging am Donnerstag um 12.40 Uhr (Ortszeit) ein Anruf ein, bei dem eine Frau «Hilfe benötigte». Es soll sich dabei um Herzprobleme gehandelt haben.

