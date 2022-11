WM 2022: Team-Stunk im DFB-Team – Deutschland hat Probleme

Nach dem 1:2-Fehlstart gegen Japan und dem 7:0 Spaniens gegen Costa Rica (hier findest du den Spielplan ) brannte bei Deutschland der Baum lichterloh. So drohte noch am Sonntagmorgen gar das zweite vorzeitige WM-Aus nach 2018. Dieses Schreckensszenario ist nach dem Costa-Rica-Erfolg über Japan zwar vorüber. Deutschland atmet auf – dennoch: Noch ist nicht alles gut vor dem Spanien-Spiel (20 Uhr, live bei uns).

Grüppchenbildung im DFB-Team

Nach der Japan-Pleite waren die gegenseitigen Schuldzuweisungen auffällig. Allen voran Torschütze Ilkay Gündogan kritisierte in einem Interview seine Mitspieler. Am Freitag gab es deshalb im DFB-Camp eine Krisensitzung, die Spieler sprachen sich aus. Dabei wurde laut deutschen Medien deutlich, dass es im Team verschiedene Grüppchen gibt.

Wie die «Bild» etwa berichtet, soll es vor allem Stunk zwischen der Bayern-Fraktion (Serge Gnabry und Co.) und den Dortmund-Spielern (etwa Karim Adeyemi) geben. Ein Grüppchen bildet auch die Gladbach-Connection rund um Jonas Hofmann. Nirgendwo so richtig zugehörig sind Thilo Kehrer und Niklas Füllkrug. Eine «Jetzt-erst-recht-Stimmung» ist im Team also überhaupt nicht vorhanden.

Deutschlands Statistik-Horror

Bei grossen Turnieren läuft es für Deutschland in den letzten Jahren überhaupt nicht. So hat die Auswahl des Deutschen Fussball-Bundes (DFB) seit nun zehn Turnier-Spielen stets mindestens ein Tor kassiert. Letztmals durfte sich Manuel Neuer im Achtelfinal der Europameisterschaft 2016 darüber freuen, zu null gespielt zu haben. Seither kassierten die Deutschen in zehn Spielen 16 Treffer. Hinzu kommt: Deutschland hat drei seiner letzten vier WM-Spiele verloren, so viele wie in den 21 Spielen zuvor. Bei der WM 2018 schied Deutschland in der Vorrunde aus, bei der EM letztes Jahr scheiterte das Team im Achtelfinal.