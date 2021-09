Washington D.C : Sturm aufs Capitol – Olympia-Gold-Schwimmer bekennt sich schuldig

Dem zweifachen Schwimm-Olympiasieger Klete Keller wird vorgeworfen, während dem Sturm auf das Capitol den Kongress behindert zu haben.

Am 6. Januar 2021 stürmten mehrere Anhänger und Anhängerinnen von Donald Trump das Captiol in Washington.

Der zweifache Schwimm-Olympiasieger Klete Keller hat sich im Zusammenhang mit dem Sturm auf das US-Capitol am 6. Januar für schuldig bekannt, die Arbeit des Kongresses behindert zu haben. Vor einem Gericht in Washington gab der 39-jährige Sportler am Mittwoch zu, in das US-Kongressgebäude eingedrungen zu sein, um auf diese Weise die Zertifizierung des Wahlsiegs von Joe Biden bei der US-Präsidentschaftswahl im vergangenen Jahr zu verhindern.