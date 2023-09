Sturm aufs Capitol: Proud-Boys-Anführer zu 17 Jahren Haft verurteilt

Ein Anführer der rechtsradikalen Miliz Proud Boys ist am Donnerstag wegen des Sturms auf das US-Capitol im Januar 2021 zu einer Haftstrafe von 17 Jahren verurteilt worden. Die Staatsanwälte erklärten, Joe Biggs sei eine der zentralen Figuren in einer «aufrührerischen Verschwörung» gewesen. Es handelt sich um die zweithöchste Haftstrafe im Zusammenhang mit dem Sturm von radikalen Anhängern des früheren US-Präsidenten Donald Trump auf das Capitol.

Biggs bereut unter Tränen

Vor der Urteilsverkündung äusserte Biggs unter Tränen sein Bedauern und sagte, er werde nichts mehr mit den Proud Boys zu tun haben. «Es tut mir so leid», sagte Biggs vor Gericht. «Ich weiss, dass ich an diesem Tag Mist gebaut habe, aber ich bin kein Terrorist.»

Staatsanwalt Jason McCullough sagte, was Biggs und seine Mitstreiter damals getan hätten, sei «nichts anderes als der Akt eines spektakulären Bombenanschlags auf ein Gebäude». Sie hätten das Ziel gehabt, Gewählte einzuschüchtern und in Angst und Schrecken zu versetzen. McCullough setzte den Sturm aufs Capitol mit Terrorismus gleich.

Die Proud Boys waren am 6. Januar 2021 an der gewaltsamen Erstürmung des US-Capitols durch radikale Anhänger des abgewählten republikanischen Präsidenten Trump beteiligt gewesen. Die Angreifer wollten verhindern, dass der Kongress an diesem Tag den Sieg des Demokraten Joe Biden bei der Präsidentschaftswahl vom November 2020 endgültig bestätigt.