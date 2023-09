Sturm aufs US-Capitol: Proud-Boys-Anführer Tarrio muss 22 Jahre in Haft

Getty Images via AFP

Mit teilweise tränenerstickter Stimme flehte Tarrio den Richter um Gnade an.

Der ehemalige Anführer der rechtsradikalen US-Miliz Proud Boys (Stolze Jungs), Enrique Tarrio, ist wegen seiner Rolle beim Sturm auf das US-Capitol im Januar 2021 zu 22 Jahren Gefängnis verurteilt worden. «Jener Tag hat unsere zuvor ungebrochene Tradition friedlicher Machtübergaben gebrochen», sagte Richter Timothy Kelly am Dienstag bei der fast vierstündigen Strafmassverkündung in Washington. Es handelt sich um die bislang höchste Strafe im Zusammenhang mit dem Sturm auf das Capitol.

Am 6. Januar 2021 waren rund 200 Mitglieder der Proud Boys an der gewaltsamen Erstürmung des US-Capitols durch radikale Anhänger des abgewählten Präsidenten Donald Trump beteiligt gewesen. Die Angreifer wollten verhindern, dass der Kongress an diesem Tag den Sieg des Demokraten Joe Biden bei der Präsidentschaftswahl vom November 2020 endgültig bestätigt.