Kroatien wird von Sturm getroffen – es gibt Tote

Ein orkanartiges Unwetter hat am Mittwoch in Kroatien eine Spur der Verwüstung hinterlassen. Bäume und Baukräne wurden vom Wind umgerissen, Strassen unter Wasser gesetzt. Lokalen Medien zufolge verstarben mindestens drei Menschen wegen des Unwetters.



Ein Mann wurde in der Nähe von Nova Gradiska während der Fahrt mit seinem Auto von einem Baum erschlagen, wie «RTL Danas» berichtet. In der Hauptstadt Zagreb verunglückten ein Passant und ein Autofahrer. Mehrere Personen wurden darüber hinaus in Spitäler eingeliefert – teils schwer verletzt. Gesundheitsminister Vili Beroš stattete diesen bereits eine Besuch ab und sprach den Betroffenen sein tiefstes Beileid aus. «Wir werden diese Herausforderung gemeinsam überwinden», schrieb er auf Twitter.