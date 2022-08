Korsika: Sturm fegt über Campingplatz – 13-Jährige wird von Baum erschlagen

Der Sturm beförderte Boote an den Strand.

Rettungskräfte der französischen Securite Civile betreten den Campingplatz Sagone in Coggia, wo am 18. August auf der französischen Mittelmeerinsel Korsika ein Baum auf ein Zelt stürzte und zwei Menschen tötete.

In einigen Gebieten wurden Windböen von mehr als 220 Stundenkilometern gemessen.

Über Korsika fegte ein heftiger Sturm, in dem drei Menschen starben.

Bei heftigen Unwettern sind auf der französischen Mittelmeerinsel Korsika drei Menschen gestorben. Wie die Präfektur am Donnerstagmorgen mitteilte, wurde ein 13 Jahre altes Mädchen auf einem Campingplatz in Sagone an der Westküste der Insel von einem Baum getroffen.