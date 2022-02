Belgien : Sturm hebt Solarpanel aus Verankerung – Mann tot

Das Sturmtief Zeynep brachte in weiten Teilen Nordeuropas Verwüstung – so auch in Belgien. In der Stadt Ypern kam es dabei zu einem tödlichen Unfall. Beim Verstorbenen handelt es sich nicht um das einzige Opfer der verheerenden Unwetter.

1 / 4 In Belgien ist es zu einem tödlichen Unfall gekommen, nachdem die heftigen Winde ein Solarpanel aus den Verankerungen gehoben und einen Mann tödlich getroffen haben. imago images/Jonas Hamers Zum tödlichen Unfall kam es in der Stadt Ypern im Landesteil Flandern. Google Maps Rettungskräfte konnten den Mann noch ins Spital bringen. Dort verstarb er jedoch an seinen Verletzungen. imago images/Belga

Darum gehts In Belgien ist es aufgrund der durch das Sturmtief Zeynep versursachten heftigen Winde zu einem tödlichen Unfall gekommen.

Ein Mann wurde von einem Solarpanel getroffen und tödlich verletzt.

Er ist nicht das einzige Todesoper: Ein 79-Jähriger ertrank, nachdem er ins Wasser gefallen war.

Ein durch den Wintersturm «Zeynep» losgerissenes Solarmodul hat in Belgien einen Mann getötet. Der Mann habe das von einem Hausdach gewehte Bauteil am Freitag auf den Kopf bekommen, berichtete die belgische Nachrichtenagentur Belga am Samstag unter Berufung auf die Staatsanwaltschaft in Ostflandern. Er sei in einem Krankenhaus an den schweren Verletzungen gestorben.

Als ein weiteres belgisches Opfer des in dem Land «Eunice» genannten Sturmtiefs gilt ein 79-Jähriger. Er war am Freitag gestorben, nachdem er in einem Jachthafen in Ypern in Westflandern von einem Boot ins Wasser gefallen war.

