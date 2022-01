Heftige Winde : Sturm Malik fegt über Europa – ein Todesopfer in Schottland

Böen bis 140 Stundenkilometer: Nach heftigen Schäden in Schottland bereiten sich in Dänemark 10’000 Rettungskräfte auf die Ankunft des Sturms vor.

In schottischen Aberdeen ist eine 60-jährige Frau durch Sturm «Malik» ums Leben gekommen. Sie wurde von einem herabstürzenden Baum erschlagen, wie die Polizei in dem britischen Landesteil am Samstag mitteilte. An der schottischen Ostküste wurden Windgeschwindigkeiten von fast 140 Kilometern pro Stunde gemessen. Sicherheitshalber wurden zwei Fussball-Erstligaspiele abgesagt. Auch in Nordengland richtete der Sturm Schäden an. Landesweit waren mehr als 60’000 Wohnungen ohne Strom, weil Leitungen gekappt wurden.