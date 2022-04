Mit 140 Kilometer pro Stunde : Sturm Ortrud fegt über die Schweiz

Der Höhepunkt des Sturms wird in der Nacht zum Samstag erreicht. Bisher wurden Windspitzen von bis zu 140 Kilometer pro Stunde gemessen. Ein News Scout in St. Gallen berichtete von so starken Winden, dass sein Trampolin davonflog.

1 / 2 Uetliberg: Auf dem Zürcher Hausberg wurden Windspitzen von bis zu 140 Kilometer pro Stunde gemessen. imago images/Andreas Haas Das Trampolin eines News Scouts soll in St. Gallen wortwörtlich «durch die Decke geflogen sein» 20 Minuten / News Scout

Darum gehts Sturm Ortrud führt zu Windspitzen von bis zu 140 Kilometer pro Stunde.

Doch auch im Flachland soll der Sturm Böen von über 100 Kilometer pro Stunde verursachen.

Ab Samstag soll es dann ruhiger werden.

Das Aprilwetter wird seinem Ruf gerecht. Nachdem die Schweiz ein paar sonnige und warme Tage hatte, wirds wieder kalt und nass. Auch der Schnee soll nach dem Regen- und Sturmwetter der vergangenen Tage noch einmal ein Comeback feiern. Wie die Neuschneekarte von «Meteonews» zeigt, kann es am Wochenende in den Bergregionen der Schweiz, vor allem im Wallis und im Berner Oberland, bis zu einem Meter Neuschnee geben.



Sturm Ortrud fegt in der Nacht zum Samstag über die Schweiz

Am Freitag und in der Nacht auf Samstag dominieren jedoch noch Regen und starke Winde das Wetter. Das Tief sorgt für starke Regengüsse, im Flachland wurden Windböen von bis zu 140 Kilometer pro Stunde gemessen.

Tief führt zu starken Unwettern

Laut einem News Scout soll in St. Gallen der Wind so stark geweht haben, dass ein unbefestigtes Trampolin vom Wind bis zur Garage mitgetragen wurde.

