Hurrikan Ian : Sturm trifft auf Kuba und dann mit voller Wucht auf Florida

Der Wirbelsturm wird nach Einschätzung von Meteorologen lang über den Golf von Mexiko ziehen und dabei noch einmal an Kraft gewinnen. In Tampa und St. Petersburg bereiten sich die Menschen auf das Schlimmste vor.

Menschen in Florida bringen ihr Hab und Gut in Sicherheit.

Die Menschen in beiden Orten versuchen sich so gut, wies geht aufs Schlimmste vorzubereiten.

Der Hurrikan Ian gewinnt an Stärke und trifft auf die Westspitze Kubas und dann am Mittwoch auf Florida.

Auf seinem Weg nach Kuba hat Hurrikan Ian am Montag an Stärke zugelegt. Meteorologen erwarteten, dass der Wirbelsturm zunächst auf die Westspitze Kubas treffen und dann mit noch grösserer Wucht am Mittwoch Florida erreichen würde. Als besonders gefährdet galten die Städte Tampa und St. Petersburg an der Westküste des US-Staates. US-Präsident Joe Biden verschob wegen des Hurrikans eine geplante Reise nach Florida am (morgigen) Dienstag und rief den Notstand aus.