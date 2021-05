Die Kaltfront kommt : Sturmtief Eugen fegt mit über 100 km/h über die Schweiz

Das Sturmtief, welches sich von Grossbritannien Richtung Schweiz bewegt, bringt kräftigen Wind, aber auch bis zu 20 Grad in den Föhntälern.

1 / 2 Eugen bewegt sich auf die Schweiz zu. Meteonews Das Sturmtief bringt kräftige Böen mit Spitzen bis zu 100 km/h. Meteonews

Am Montag erreicht das Sturmtief Eugen die Britischen Inseln und sorgt dort bereits für stürmisches Regenwetter. Im Laufe des Dienstags wandert Eugen dann weiter in Richtung Dänemark, die Schweiz gerät dabei in sein Windfeld, wie Meteonews in einer Mitteilung schreibt. Im Vorfeld seiner Kaltfront weht am Dienstag kräftiger Südwestwind, im Flachland erreichen die Böen 60 bis 80 km/h, auf den Bergen 80 bis knapp 100 km/h. Insbesondere auf den nördlicher gelegenen Bergspitzen sind einzelne Böen über 100 km/h nicht ausgeschlossen.

Am Montag sorgt Zwischenhoch Trudi hingegen noch für Sonne und milde Temperaturen.

Das Wetter zeigt sich am Dienstagmorgen zunächst freundlich bei einem Mix aus ausgedehnten hohen Wolken und Sonne, im weiteren Tagesverlauf verdichten sich diese Wolken jedoch weiter, der Südwestwind frischt kräftig auf und gegen Abend muss mit Niederschlag gerechnet werden. Mit der kräftigen Südwestströmung kommt nochmals milde Luft in den Alpenraum, so liegen in den Föhntälern lokal bis zu 20 Grad drin.

In der Nacht auf Mittwoch erreicht die Schweiz dann die Kaltfront von Sturmtief Eugen. Der Mittwoch gestaltet sich somit vor allem am Vormittag trüb und nass, die Schneefallgrenze sinkt auf etwa 1200 bis 1600 Meter. Mit Temperaturen von 11 bis 13 Grad ist es auch wieder deutlich kühler. In der Nacht auf Donnerstag gibt es dann eine vorübergehende Wetterberuhigung.

