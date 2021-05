Sturmtief - Eugen weht in Deutschland LKW um und sorgt in Zürich für Windrekord

Die Ausläufer von Sturmtief Eugen streifen am Dienstag die Schweiz. Auch wenn die Böen nicht so stark sind wie in Deutschland, wo ein Corona-Testzentrum weg- und ein LKW umgeweht wurden, sind die Windspitzen für die Jahreszeit untypisch. Meteo Schweiz meldet gar einen Windrekord an der Station in Zürich Kloten: Mit einer Böe von 83,9 km/h wurde am Nachmittag der Mai-Rekord (vom 13. Mai 2006) eingestellt.