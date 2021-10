Deutschland – Sturmtief Ignatz bringt Chaos und Zerstörung, zwei Personen schwer verletzt

Wegen des Sturmtiefs Ignatz sind bislang mindestens zwei Autolenker schwer verletzt worden. Wie die «Bild» -Zeitung berichtet, stürzte in Mühltal, südlich von Darmstadt, auf einer Landstrasse ein Baum auf ein Auto, das auf der Bundesstrasse 426 unterwegs war. Dabei bohrte sich ein Ast durch die Frontscheibe und verletzte den Fahrer schwer am Bein. Seine 22 Jahre alte Mitfahrerin erlitt einen Schock.

Ein anderer Autolenker wollte in Aue-Bad Schlema (Sachsen) gerade in seinen Skoda einsteigen, als ein Baum auf den Wagen stürzte und den Mann einklemmte. Ein anderer Fahrer konnte den Verunfallten mit einer Kettensäge befreien. Der Mann wurde mit schweren Verletzungen in ein Spital gebracht.