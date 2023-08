Sturz an Vuelta: «Das geht mir auf die Eier» – Rad-Weltmeister nervt sich

Der belgische Rad-Weltmeister im Zeitfahren gewann die dritte Etappe der Spanien-Rundfahrt mit Ziel in Andorra. Der 23-Jährige musste am Ende heftig in die Pedale treten, um die Etappe noch für sich zu entscheiden. Er überholte den führenden Deutschen Lennard Kämna erst 1,5 km vor dem Ziel, zog dann durch und holte sich den Sieg – so weit, so gut.