Ein 9-jähriger Bub, der in Uster auf dem Schulareal verunfallt ist, ist in der Nacht auf Sonntag im Spital gestorben. Das teilt die Kantonspolizei Zürich in einer Mitteilung mit. Die zwei anderen Kinder sind noch in Spitalpflege. Der 11-Jährige befindet sich in kritischem, aber derzeit stabilem Zustand.