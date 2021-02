Ausraster bei Polizeikontrolle : Sturzbetrunkener Walliser verpasst Polizist einen Schwedenkuss

Ein 50-jähriger Mann versetzte einem Polizisten während einer Polizeikontrolle einen Kopfstoss. Am Donnerstag wurde der Fall vor dem Briger Regionalgericht verhandelt.

Ein 50-jähriger Oberwalliser musste sich am Donnerstag vor dem Regionalgericht in Brig verantworten.

Nachdem der verletzte Polizist den Mann angezeigt hatte, wurde dieser per Strafbefehl zu einer Geldstrafe von 180 Tagessätzen à 45 Franken verurteilt. Dies wegen einfacher Körperverletzung, Beschimpfung, Gewalt und Drohung gegen Beamte sowie Fahren in fahrunfähigem Zustand. Weil er die Strafe nicht akzeptierte, wurde der Fall am Donnerstag vor dem Regionalgericht in Brig verhandelt. Dabei plädierte der Pflichtverteidiger des Beschuldigten auf einen Freispruch: Wegen des hohen Alkoholpegels sei sein Mandant zum Tatzeitpunkt schuldunfähig gewesen.