Kabul - Sturzflut in Afghanistan fordert mindestens 40 Todesopfer

So sah es in Kabul am 15. November 2020 aus. Nun wird das Land erneut von starken Regenfällen erschüttert.

Dürre, Terror, Corona

Im Norden Afghanistans kommt es in der Regenzeit immer wieder zu schweren Überschwemmungen. Während Unwetter das Land heimsuchen, nimmt die Anzahl der bewaffneten Konflikte zu. Der Abzug der US- und anderer Nato-Truppen schreitet voran und die radikalislamischen Taliban verstärkten in den vergangenen Monaten ihre Angriffe und eroberten grosse Teile des Landes. Hinzu kommen ein Anstieg der Corona-Infektionen, ein marodes Gesundheitssystem und eine Dürre in Teilen des Landes.