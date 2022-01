Sie gibt nicht auf - Sturzopfer Goggia erleidet schwere Verletzung – sie versuchts für Olympia

Nicht schon wieder! Sofia Goggia ist vor Grossanlässen wahrlich nicht vom Glück verfolgt. Die Italienerin stürzte vor einem Jahr kurz vor der Heim-WM in Cortina, zuvor hatte sie die Speedrennen im Weltcup dominiert. Sie verpasste das Highlight. Nun ein ähnliches Bild: Die 29-Jährige ist erneut die wohl stärkste Speed-Fahrerin im Weltcup. Am Samstag gewinnt sie die Abfahrt in Cortina. Am Sonntag will sie im Super-G nachdoppeln – und stürzt .

Es ist ein heftiger Sturz. Zwar kann Goggia alleine ins Ziel fahren, aber es sieht nicht gut aus. Einige Stunden später gibt sie Auskunft. Nach ausgiebigen medizinischen Untersuchungen steht fest, dass Goggia neben einer Verstauchung des linken Knies eine «kleine Fraktur» des Wadenbeins und eine muskuläre Sehnenverletzung erlitt. Kämpferisch wie man Goggia kennt, sagt sie: «Ich beginne am Montag mit der Physiotherapie.» Sie will alles versuchen, damit sie an den Olympischen Spielen in Peking doch noch zur Abfahrt am 15. Februar antreten kann. «Es tut mir leid, es ist ein Rückschritt, der zu einem so wichtigen Zeitpunkt in der Saison nicht nötig war», wird Goggia zitiert.