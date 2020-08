Wien

Stute Engerl sexuell missbraucht und schwer verletzt

Marion S. bangt um das Leben ihres Pferdes. Ein Mann hat die Stute grausam missbraucht.

«Mein Engerl (meine Stute) wurde am 10.8.2020 in der Zeit von 22.15 bis 22.33 Uhr bei uns im Stall, Wien Freudenau, sexuell missbraucht», schreibt Marion S. auf Facebook. «Die Verletzungen, die sie dadurch erlitten hat, sind lebensbedrohlich.» So genau eingrenzen lässt sich die Tat, weil die Pferdebesitzerin Kameras im Stall angebracht hatte, um das Wohlbefinden der Tiere zu kontrollieren.