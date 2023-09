Polizei ermittelt: 63 Eritreer reisten aus der Schweiz an

63 Personen reisten aus der Schweiz an.

In Stuttgart ist es am Rande einer Eritrea-Veranstaltung zu heftigen Ausschreitungen gekommen.

Nach den zum Teil gewaltsamen Ausschreitungen im Zusammenhang mit einer Eritrea-Veranstaltung in Stuttgart hat die Polizei 228 Menschen festgenommen. Überwiegend kämen die Verdächtigen aus dem Umland von Stuttgart, sagte der Stuttgarter Polizeivizepräsident Carsten Höfler. Nur wenige seien aus Stuttgart selbst.

63 mutmassliche Gegner des Regimes in Eritrea seien aus der Schweiz angereist. «Das hat uns überrascht», sagte Höfler. Teils seien auch Personen aus dem hessischen Giessen angereist. 212 der Verdächtigen hätten die eritreische Staatsbürgerschaft, sieben Verdächtige seien Deutsche mit eritreischen Wurzeln. Vereinzelt müssten Identitäten noch geklärt werden. Insgesamt gibt es 228 Verdächtige. Den Tatverdächtigen werde unter anderem schwerer Landfriedensbruch vorgeworfen, teilte die Stuttgarter Polizei am Sonntag mit.

Die mutmasslich zur eritreischen Opposition zählenden Tatverdächtigen hatten am Samstag Polizisten attackiert; die Verdächtigen wollten eine als Eritrea-Seminar bezeichnete Veranstaltung eines regierungsnahen eritreischen Vereins im Römerkastell in Stuttgart-Hallschlag stören.

Eskalation auch in der Schweiz

Erst vor rund zwei Wochen kam es in Glattpark in Opfikon ZH zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung zwischen verfeindeten Gruppierungen von Exil-Eritreern.

Wie Kapo-Zürich-Sprecher Ralph Hirt damals erklärte, kamen die Personen von einem eritreischen Festival her, das im Kanton St. Gallen hätte stattfinden sollen. Dieses sei jedoch abgesagt worden. «Ein Teil der Teilnehmer kam dann aus St. Gallen in diesen Park und traf sich auf der Wiese», so Hirt.