Stuttgart an Tabellenspitze: VAR-System stürzt ab – grosses Chaos bei BVB-Sieg über Union

Darum gehts Vier Partien fanden am Samstag in der Bundesliga statt.

Die Partie zwischen dem BVB und Union Berlin war extrem spektakulär.

Auch viele Schweizer spielten eine Rolle.

Verrückter BVB-Sieg über Urs Fischer

Mehr als sieben Minuten dauerten die VAR-Interventionen in der Partie zwischen dem BVB und Union Berlin – alleine in der ersten Halbzeit. Zweimal ging es um hauchzarte Abseitstore, einmal um einen Penalty. In den Sozialen Medien herrschte über diesen Umstand viel Frust. Während dem Spiel wurde dann bekannt: Das Abseitssystem musste aufgrund eines Defekts neu gestartet werden.

Tore, die zählten, die gab es aber auch. Der BVB ging durch ein Stolpertor von Niklas Füllkrugg schon in der siebten Spielminute in Führung. Doch der Stürmer war es auch, der nur zwei Minuten später einen Kopfball von Robin Gosens mehr als nur unglücklich in den eigenen Kasten beförderte. Leonardo Bonucci drehte dann die Partie nach dem VAR-Penalty in der 31. Minute. Nati-Goalie Gregor Kobel war beim Premierentor des Europameisters ohne Chance.

Der BVB kam aber wieder zurück und liess Union-Trainer Fischer verzweifeln. Nico Schlotterbeck und der eingewechselte Julian Brandt drehten die Partie erneut – dies in nur zehn Minuten nach Wiederanpfiff. Der Ex-Unioner Julian Ryerson machte mit dem 4:2 den Endstand klar. Urs Fischer hat nun sieben Pflichtspiele in Folge verloren.

Zesiger top, dann flop

Dieser Mann ist einfach nicht zu stoppen: Beim 3:1 gegen Wolfsburg erzielte Stuttgart-Stürmer Serhou Guirassy seine Saisontore 11, 12 und 13 – und das am siebten Spieltag. Dabei sah es lange nicht nach einer erneuten Show des Guineers aus.

Dafür schien Nati-Verteidiger Cédric Zesiger einen guten Tag erwischt zu haben. Er verhinderte in der 32. Minute den Einschlag. Nur wenig später ging Wolfsburg dann auch noch in Führung. Das Problem: In der 65. Minute kam Zesiger zu spät und erwischte Guirassy am Fuss. Anschliessend zündete der Stuttgarter-Topscorer sein Feuerwerk.

Bochum-Goalie lässt Leipzig verzweifeln

RB Leipzig war gegen Bochum mehr als nur überlegen – doch die Sachsen waren einfach inkonsequent. Gleich zwei Mal scheiterte Leipzig vom Penaltypunkt an Bochum-Goalie Manuel Riemann. Der 35-Jährige baute seine sowieso schon eindrückliche Penalty-Statistik weiter aus. Von 23 Strafstössen gegen sich, gingen nur 12 rein. Auch aus dem Spiel verhinderte der Goalie mit Paraden einen eigentlich verdienten Sieg der Leipziger.

Vargas und Mbabu fallen aus

Eigentlich sind zwei Schweizer bei Augsburg regelmässig in der Startelf vertreten. Doch Kevin Mbabu und auch Ruben Vargas fielen kurz vor Anpfiff aus. Für die bayrischen Schwaben gab es dann gegen Darmstadt eine 1:2-Heimpleite.