Stuttgart: Eritrea-Treffen eskaliert völlig

In Stuttgart ist es am Rande einer Eritrea-Veranstaltung zu heftigen Ausschreitungen gekommen.

Bei einer Veranstaltung von Exil-Eritreern in Deutschland hat es erneut gewaltsame Zusammenstösse mit Verletzten gegeben. Wie die Polizei in Stuttgart in der Nacht zum Sonntag mitteilte, kam es dort am Samstag anlässlich einer angemeldeten Veranstaltung eines eritreischen Vereins «zu massiven Ausschreitungen». Die Angriffe kamen demnach aus den Reihen von mehreren Hundert Gegnern der angemeldeten Veranstaltung, bei denen es sich mutmasslich um Kritiker der eritreischen Regierung handelte.

Abreise unter Polizeischutz

«Wir waren Prellbock für eritreischen Konflikt»

Konflikte auch in der Schweiz

Erst vor rund zwei Wochen kam es in Glattpark in Opfikon ZH zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung zwischen verfeindeten Gruppierungen von Exil-Eritreern.

Wie Kapo-Zürich-Sprecher Ralph Hirt damals erklärte, kamen die Personen von einem eritreischen Festival her, das im Kanton St. Gallen hätte stattfinden sollen. Dieses sei jedoch abgesagt worden. «Ein Teil der Teilnehmer kam dann aus St. Gallen in diesen Park und traf sich auf der Wiese», so Hirt. Im Verlauf des Treffens sei es dann zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppierungen gekommen, die zwölf verletzte Personen gefordert habe. «Alle zwölf befinden sich im Spital in Behandlung. Sieben von ihnen erlitten mittelschwere Verletzungen, fünf sind leicht verletzt», so der Polizeisprecher.