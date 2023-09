Eritreer-Treffen: Veranstaltung in Stuttgart abgesagt

Am Wochenende vom 16. September kam es in Stuttgart bei einem Eritreer-Treffen zu heftigen Ausschreitungen. Die Polizei nahm 228 Menschen fest. Überwiegend kamen die Verdächtigen aus dem Umland von Stuttgart, sagte der Stuttgarter Polizeivizepräsident Carsten Höfler. Nur wenige seien aus Stuttgart selbst. 63 mutmassliche Gegner des Regimes in Eritrea waren aus der Schweiz angereist. Bei den Ausschreitungen waren auch 31 Polizisten verletzt worden.