Eritreer-Treffen in Stuttgart: «Staat muss Veranstaltung schützen»

In Stuttgart soll am Samstag wieder ein Treffen stattfinden, nachdem ein Anlass dieses Wochenende eskaliert war.

Die Bilanz nach den Ausschreitungen in Stuttgart ist ernüchternd: Nachdem Meinungsverschiedenheiten zwischen regimetreuen und regimekritischen Eritreern bei einem Festival eskaliert waren , mussten insgesamt 300 Beamte einschreiten. 26 Polizisten wurden dabei verletzt, insgesamt 228 Personen verhaftet. An den Gewaltexzessen beteiligten sich demnach auch Personen, die aus der Schweiz angereist waren.

Jetzt soll es aber bereits am kommenden Samstag weitergehen mit der nächsten Eritrea-Veranstaltung. Wieder werden gewaltsame Auseinandersetzungen zwischen den Anhängern des Diktators Isayas Afewerki und dessen Gegnern erwartet. Zu diesen dürfe es aber gar nicht kommen, sagt Johannes Russom vom Verband der eritreischen Vereine in Stuttgart gegenüber der Deutschen Presse-Agentur.

«Staat muss Veranstaltung schützen»

Denn der Schutz der Veranstaltung sei Aufgabe des deutschen Staates. «Er muss als demokratisches Land daran interessiert sein», so Russom – schliesslich habe es in den letzten 40 Jahren regelmässig und ohne Zwischenfälle solche Veranstaltungen gegeben.

Auch die deutsche Polizei übt Kritik am Staat: «Wir waren heute der Prellbock für einen eritreischen Konflikt, der auf Stuttgarter Strassen mit massiver Gewalt ausgetragen wurde», schreibt Polizeivizepräsident Carsten Höfler in der Nacht auf Sonntag. Man habe zwar Hilfe aus anderen Polizeipräsidien bekommen, trotzdem sei der Staat zu schwach . «Der öffentliche Dienst und die Polizei müssen endlich gestärkt werden», fordert Höfler deshalb.

SEM greift durch – Stuttgart mit Samthandschuh

Künftig will das SEM deshalb mit den zuständigen Stellen zusammenarbeiten, um eine Bewilligung von solchen Anlässen, bei denen Ausschreitungen drohen, von Beginn an zu verhindern. Hinter diesen «Kulturfestivals» operieren Organisationen, die eng mit dem herrschenden Regime in Eritrea verknüpft sind. Zum Jahrestag des Unabhängigkeitskrieges, durch den Afewerki 1993 an die Macht kam, waren um den 1. September in ganz Europa solche Festivals geplant.