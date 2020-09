Die Stuttgarter Anhänger feiern Ende Juni den Aufstieg ihres Vereins in die 1. Bundesliga.

Lionel Messi streckt Barcelona die Zunge raus und will weg.

Im Sommer den Aufstieg bejubelt, nun einen Topstar im Visier: Die Fans des VfB Stuttgart waren Ende Juni völlig aus dem Häuschen, als ihr Club in die 1. Bundesliga zurückkehrte und feierten den Aufstieg feuchtfröhlich. Nun wollen sie das Team des Cheftrainers Pellegrino Matarazzo gleich selbst verstärken.

Auf der Homepage GoFundMe haben sie die Crowdfunding-Aktion «Lionel Messi zum VfB Stuttgart» ins Leben gerufen. Ziel der Aktion ist es, 900 Millionen Euro zu sammeln, um den abwanderungswilligen Barcelona-Star zum Aufsteiger zu holen. Ihr Wunsch wird wohl nicht in Erfüllung gehen. Am Mittwochmorgen um 9 Uhr stand das Spendenbarometer bei knapp 3700 Euro. Es fehlen also noch rund 899'996’300 Euro.