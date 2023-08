Béatrice Wertli: STV-Direktorin verlässt Turnverband ab sofort

Jetzt gibt dieser überraschend in einer Medienmitteilung bekannt, dass sie die Führung per sofort abgebe.

«Der Schweizerische Turnverband (STV) und seine Direktorin Béatrice Wertli gehen getrennte Wege», heisst es in einer Medienmitteilung des STV am Donnerstag. Wertli gibt die operative Führung per sofort ab, stehe dem STV in den kommenden Monaten aber noch beratend zur Seite. Grund für die Trennung seien unterschiedliche Auffassungen über die operative Führung.