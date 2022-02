Walliser Gemeinde – Stv. Polizeichef belästigte Kollegin mehrfach sexuell

Im Februar wurde ein Walliser Polizist per Strafbefehl verurteilt, weil er eine frühere Arbeitskollegin mehrfach sexuell belästigt hat. (Symbolbild)

Am Freitag teilt die Gemeinde auf Anfrage von 20 Minuten mit, dass der Mann per sofort suspendiert wurde.

Anzeige nach Jobwechsel

Die Straftatbestände ereigneten sich während der Mann noch bei seinem vorherigen Arbeitgeber angestellt war. Nachdem der Polizist im Juni 2021 den Arbeitsort wechselte, zeigte ihn die ehemalige Mitarbeiterin an. Die Kantonspolizei Wallis leitete daraufhin ein Ermittlungsverfahren ein.

Geschlechtsverkehr als «Abschiedsgeschenk»

Zusätzlich drängte er sie wiederholt dazu, mit ihm Sex zu haben. So lockte er sie am letzten Tag des Arbeitsverhältnisses unter einem Vorwand in die Pikettwohnung der Polizei und forderte sie auf, mit ihm Geschlechtsverkehr zu haben – als «Abschiedsgeschenk».