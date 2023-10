Luxuslabel Prada entwickelt die neuen Raumanzüge für die Nasa mit

Der Teufel trägt Prada ? I wo! Glaubt man der US-Raumfahrtbehörde Nasa, laufen die Astronauten dem Beelzebub bald den Rang ab: Gemeinsam mit dem privaten Raumfahrtunternehmen Axiom Space aus Texas wird das italienische Luxuslabel massgeblich an der Entwicklung von neuen Raumanzügen beteiligt sein. Die Ausrüstung ist dabei nicht irgendeine. In ihr sollen 2025 im Rahmen der US-Mondmission «Artemis 3» nach mehr als 50 Jahren zum ersten Mal wieder Menschen auf dem Mond landen .

Es handele sich um eine «bahnbrechende Partnerschaft», hiess es am Mittwoch in einer gemeinsamen Mitteilung von Axiom Space und Prada. Dabei scheint es allerdings nicht vorrangig um das modische Können der Italiener zu gehen. «Pradas technisches Fachwissen in Bezug auf Rohstoffe, Herstellungstechniken und innovative Designkonzepte wird fortschrittliche Technologien hervorbringen», so der Chef von Axiom Space, Michael Suffredini. Ziel sei dabei, Lösungen für Materialien und Designs zu entwickeln, «um sich vor den einzigartigen Herausforderungen des Weltraums und der Umgebung auf dem Mond zu schützen». «Wir fühlen uns geehrt, Teil dieser historischen Mission zu sein», sagte Lorenzo Bertelli, Marketingchef der Prada-Gruppe.