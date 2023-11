Stylischer Staatsbesuch : First Lady in Louis Vuitton – das kostet Brigitte Macrons Outfit

Darum gehts Emmanuel und Brigitte Macron besuchen die Schweiz.

Die First Lady Frankreichs ist für ihre Liebe zur Mode bekannt.

20 Minuten hat darum zwei Fashion-Expertinnen um eine Einschätzung gebeten.

Das französische Präsidentenpaar beehrt derzeit die Schweiz. Brigitte Macron ist bekannt für ihre Liebe zur Mode. Zwei Fashion-Expertinnen erklären den Look der Politikerinnen und Politiker.

Emmanuel Macron – «klassisches Best Business»

«Macron hält sich an eine strenge Business-Best-Kleiderordnung», sagt Fashion-Expertin Lisa Starchak. «Er trägt einen klassischen dunkelgrauen Einreiher mit Paspeltaschen, der anscheinend massgeschneidert ist. Der Anzug wird mit einem weissen Baumwollhemd mit breitem Kragen und mit einem grösseren Knoten kombiniert, um den Raum zwischen den Kragenspitzen auszufüllen – der Präsident hat hier alles richtig gemacht. Dazu trägt er eine strukturierte einfarbige Krawatte mit einem Kelvin-Knoten, was die Förmlichkeit seiner Kleidung noch verstärkt.»

Alain Berset – «eine trendige Wahl»

«Obwohl beide Präsidenten Oxfordschuhe tragen, war Alain Bersets Krawattenwahl etwas farbenfroher und frischer im Vergleich zu Macron», sagt Starchak. «Er entschied sich für eine dünnere gestreifte Krawatte und band sie mit einem Kent-Knoten. Das Einreiher-Jackett des Schweizer Bundespräsidenten mit Kerb-Kragen ist eine trendige Wahl. Für solch einen Anlass wäre jedoch vielleicht ein zweiknöpfiger Anzug in einer etwas grösseren Grösse für eine konservativere Passform angebrachter.»

Brigitte Macron – «schmeichelhaft feminine Silhouette»

«Brigitte Macrons massgeschneiderter, zeitgemäss geschnittener Blazer zeichnet sich durch eine schmeichelhafte, feminine Silhouette aus», so Starchak. «Er verfügt über eine schicke Reissverschlussverzierung am Revers und eine Monogramm-Canvas-Lasche am Verschluss.» Brigitte Macron sei bekannt für ihre Vorliebe für Sets, also Kostüme mit Kleidern oder Röcken und passenden Jacken. «Sie wurde in dem Mantel mit einem dazu passenden, massgeschneiderten Kleid von Nicolas Ghesquière gesehen. Diese Modeentscheidung beinhaltet einen Saum, der knapp über dem Knie endet, und stellt ihre trainierten und gebräunten Glieder in den Mittelpunkt», sagt Starchak.

Das kostete Brigittes Outfit

«Ihren Look vervollständigt sie mit einer Louis-Vuitton-Rose-Des-Vents-PM-Handtasche und Obsoletes-Do Not-Touch-Pumps. Die Pumps sind mit lackiertem Monogramm-Canvas besetzt und mit kleinen goldfarbenen Nieten verziert, die an historische Louis-Vuitton-Koffer erinnern.» Brigitte Macrons Look zeige keine Protokollfehler: «Mit einem passenden Kleid und Mantel in der richtigen Länge und einer zeitgemässen Wahl von texturierten Textilien und Verarbeitungen. Die Tasche aus mattem, steifem Leder ist kleiner als A4-Grösse. Sie erfüllt alle Business-Best-Anforderungen und spiegelt die nachhaltige Wahl der Besitzerin wieder», so das Urteil der Expertin.

Sara Schär, Studiengangleiterin für Fashiondesign an der Schweizerischen Textilfachschule STF, hat für 20 Minuten nach Brigitte Macrons Outfit gesucht. Das Ergebnis: «Der Preis für den Coat liegt bei etwa 5500 Franken. Das Kleid sollte dann etwa bei 2500 bis 3000 Franken liegen. Die Pumps, die sie trägt, sind gerade nicht verfügbar, dürften aber zwischen 800 und 1000 Franken kosten.» Das ergäbe eine Gesamtsumme von rund 9000 Franken.

Murielle Zeender Berset – «elegant und smart-casual»

«Muriel Zeender Berset hat sich für ein elegantes Smart-Casual-Ensemble entschieden, bestehend aus einem schwarzen Kleid mit Plisseerock und einer kurzen schwarzen Jacke. Sie vervollständigte den Look mit einem langen, zweireihigen Mantel. Ihre von Patricia Rogenmoser entworfenen, von Art Deco und Louise Brooks inspirierten Silberohrringe verleihen einen Hauch von 1920er-Jahre New York. Kombiniert mit leuchtendem Lippenstift, einer unbeschwerten Frisur und einem komplett schwarzen Outfit, strahlt ihr offenes Lächeln eine Hommage an den wahren Pariser Charme aus», sagt Starchak.

Auch für Sara Schär, Studiengangleiterin für Fashiondesign an der Schweizerischen Textilfachschule STF, ist das Outfit von Murielle Zeender Berset das Highlight: «Ihr All-Black- Look mit langem Plissée-Kleid, kombiniert mit einem knöchellangen Wollmantel mit breitem Reverskragen und den überraschenden Statement-Ohrringen, ist elegant und gleichermassen nonchalant.»

Rösti und Parmelin – «nicht mehr als daily business»

Enttäuscht zeigt sich Schär von Albert Rösti und Guy Parmelin: «Ihre Outfits lassen nicht auf einen besonderen Anlass schliessen. Ihre Looks erinnern leider mehr an einen Daily-Business-Look als den eines offiziellen Staatsempfangs.» Ignazio Cassis hingegen überzeugte «mit gewohnter Klasse».

Baume-Schneider – «Mut zur Farbe macht Freude»

Zur Kleidung der Frauen sagt Schär: «Elisabeth Baume-Schneider zeigt Bein und trägt Kleid mit schwarzen Strümpfen, wobei Karin Keller-Suter und Viola Amherd beide auf Hosen setzen. Der Mut zur Farbe mit dem Long Blazer in Rostrot von Elisabeth Baume-Schneider macht Freude und wirkt frisch.