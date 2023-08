Prinzessin Kate soll bei ihren Auftritten Shapewear tragen

Prinzessin Kate gilt in der Fashionwelt als Stilvorbild. Die 41-Jährige beweist stets einen passenden Modegeschmack und zeigt sich der Öffentlichkeit mit gut gewählten Looks. Doch um Fashion-Faux-Pas zu vermeiden, greifen auch die Royals hin und wieder in die Trickkiste. So gab es zu Lebzeiten von Queen Elizabeth II stets das Gerücht, dass in den Saum ihrer Kleider jeweils Gewichte eingenäht wurden, um zu verhindern, dass ihr Kleid bei zu starkem Wind nach oben geweht und ungewollt intime Einblicke gewährte. Doch auch Kate soll bei ihren glanzvollen Auftritten nachhelfen, wie eine Kennerin nun verrät.