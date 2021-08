Auenstein AG - Subaru-Fahrer flüchtet vor Polizei und baut Unfall – 5 Personen verletzt

Die Polizei führte am Samstagabend auf der Aarauerstrasse in Auenstein AG eine stehende Verkehrskontrolle durch. Kurz nach 22 Uhr wollten Beamte ein en Subaru Legacy zur Kontrolle anhalten. Wie die Kantonspolizei Aargau in einer Mitteilung schreibt, missachtete d er Lenker, ein 35-jähriger Schweizer, das polizeiliche Haltezeichen und flüchtete Richtung Dorfzentrum. Kurz nach der Aarenbrücke verlor dieser die Herrschaft über seinen Wagen und verursachte eine Frontalkollision mit dem korrekt entgegenkommenden Auto.