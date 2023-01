Liesberg BL: Unfall zwischen Subaru Impreza und Mercedes-Coupé

Ein blauer Subaru Impreza geriet am Donnerstagnachmittag in Liesberg BL in den Gegenverkehr.

Ein heftiger Unfall ereignete sich am Donnerstagnachmittag in Liesberg BL. Laut der Baselbieter Polizei war ein 38-Jähriger gegen 14.30 Uhr in einem blauen Subaru Impreza auf der Baselstrasse in Richtung Laufen unterwegs, als er beim Ausgang einer Rechtskurve in den Gegenverkehr geriet. Der genaue Grund dafür ist noch nicht klar. Der Sportwagen prallte seitlich-frontal gegen ein korrekt entgegenkommendes Mercedes-Coupé.