Subingen: Auto landet nach Unfall auf A1 auf der Seite

Kurz vor 17 Uhr war am Dienstag ein 33-jähriger Autolenker auf dem Normalstreifen der A1 bei Subingen in Richtung Zürich unterwegs. Aufgrund des stockenden Verkehrs musste er bremsen, worauf das Auto ins Schleudern geriet, mit dem Wildschutzzaun kollidierte und schliesslich auf die Seite kippte. Der Fahrzeuglenker konnte sein Auto selbstständig verlassen, wie die Solothurner Kantonspolizei mitteilt. Er wurde zur ärztlichen Kontrolle in ein Spital gebracht, dürfte gemäss derzeitigen Erkenntnissen aber unverletzt geblieben sein. Wegen des Unfalls musste der Normalstreifen zeitweise gesperrt werden.