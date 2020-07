Avenir-Suisse-Analyse

Subventionen für Bauern landen im Büro statt auf dem Hof

Kantone zahlen unterschiedlich viel Subventionen an die Landwirtschaft. Wo mehr Geld fliesst, ist aber auch die Bürokratie grösser. Gesamthaft kostet die Agraradministration die Steuerzahler 250 Millionen Franken.

So bekommen Genfer Bauern 22 Millionen Franken vom Bund und 13 Millionen Franken vom Kanton. «Das heisst, der Kanton zahlt mehr als 50 Prozent der Bundesgelder obendrauf», erklärt Patrick Dümmler, Forschungsleiter für Agrarthemen bei Avenir Suisse. Im Kanton Bern sind es hingegen nur 8 Prozent zusätzlich. Bern erhält jedoch mit Abstand am meisten Beiträge vom Bund: 554 Millionen Franken.

43’600 Franken pro Stelle

So fliessen laut Avenir Suisse gesamthaft 250 Millionen Franken von Bund und Kantonen in die Agrarbürokratie. Über alle Kantone hinweg werden für eine Vollzeitstelle in der Landwirtschaft jährlich rund 43’600 Franken an öffentlichen Geldern aufgewendet. «Die Bauern erhalten von diesem Geld nur wenig», so Dümmler.