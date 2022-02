«Altea» – Subventioniertes Netzwerk listet umstrittene Long-Covid-Heilmethoden

Zehntausende Menschen in der Schweiz leiden an Long Covid.

In der Schweiz leiden seit Ausbruch der Pandemie Tausende an den Folgen einer Covid-Infektion. Gemäss Expertinnen und Experten dürften es rund 100’000 Personen sein. Für Long-Covid -Betroffene stehen mittlerweile verschiedene Angebote zur Verfügung. Das Netzwerk Altea, das diese im Überblick hat, berücksichtigt dabei gemäss einer Recherche der Tamedia-Zeitungen neben etablierten Therapieformen auch Behandlungen wie etwa Klangschalen oder Horoskope, die nachweislich keine Auswirkungen auf die Symptome einer Long-Covid-Erkrankung haben.

Altea, das vom Bundesamt für Gesundheit (BAG) im vergangenen Jahr 80’000 Franken erhielt, führt ein Register an Methoden aus dem Gebiet der Komplementärmedizin. Rund 200 Angebote listet die Organisation auf. Darunter fallen beispielsweise auch die Leistungen einer Naturärztin aus Zürich, die zu ihren Behandlungen, zu denen auch die Ausleitung gehört, schreibt: «Als dipl. Astrologin in astrologischer Psychologie dient mir das persönliche Geburtshoroskop als Schlüssel zum Wesenskern des Menschen.» Ein Naturheiler aus dem Kanton Schaffhausen gibt an, Long Covid bereits mehrmals «erfolgreich behandelt» zu haben.