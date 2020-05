Kriens, Schaffhausen, Pfäffikon

Subway eröffnet mitten in der Krise 3 Restaurants

Nicht nur Wiederöffnung sondern auch Neueröffnungen: In der Schweiz nehmen noch diesen Monat drei neue Subway-Restaurants den Betrieb auf. In einem Fall erfolgt die Eröffnung rund 2 Monate verzögert.

So sei man die Arbeit mit Handschuhen längst gewöhnt – was bei anderen Restaurant-Konzepten teils nicht der Fall sei.

In Kriens öffnet am Mittwoch ein neues Subway-Restaurant. Auch in Schaffhausen und Pfäffikon sind für Mai Neueröffnungen geplant.

Kaum dürfen die Restaurants wieder öffnen, setzt die Sandwich-Kette Subway auf Expansion: Das Unternehmen will diesen Monat gleich drei neue Restaurants eröffnen. Am Mittwoch öffnet je eines in Schaffhausen und Kriens. Im Lauf des Monats soll ein Subway in Pfäffikon (SZ) folgen.