Sandwich-Gigant - Subway ist auf Expanisonskurs – nächste Filiale öffnet in Zug

Subway gilt als Gastrounternehmen mit den meisten Restaurant-Filialen auf der Welt: In über 100 Ländern gibt es weit über 40’000 Subways. Ab Mittwoch ist es noch ein Subway-Restaurant mehr: An der Baarerstrasse 53 in der Stadt Zug eröffnet Subway sein neustes Restaurant in der Schweiz, wo es mehr als 50 Filialen gibt.