Die Suche nach dem vermissten 22-Jährigen, der im Klöntal GL von einem Schneebrett mitgerissen wurde, ist immer noch unterbrochen. Der Alpinist aus dem Kanton Zürich war am Mittwochvormittag mit seinem 27-jährigen Begleiter in Richtung Vrenelisgärtli unterwegs, wie die Glarner Kantonspolizei in einer Mitteilung schrieb.

Suche wohl erst im Frühling realistisch

Bereits am Freitag hiess es, dass die Suche wegen den schwierigen Gelände-, Witterungs- und Sichtverhältnissen eingestellt werden musste. Auf Anfrage von 20 Minuten sagt Richard Schmidt, Sprecher der Kantonspolizei Glarus, am Sonntag, dass man die Suche nicht fortgesetzt hat. Eine Flächensuche sei wegen der Lawinengefahr zu riskant. Das Risiko der Eigengefährdung der Retter sei derzeit schlicht zu hoch. «Wir bleiben aber in Kontakt mit den Rettungskräften», so Schmidt weiter.