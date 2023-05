Maddie McCann: Polizei stösst auf «relevanten Hinweis»

Am Mittwoch starteten die Behörden am Arade-Stausee, der sich etwa 50 Kilometer entfernt vom Ort des Verschwindens von Madeleine McCann befindet, eine weitere Suche nach Hinweisen.

Eine Fläche von gut 15 Quadratmetern wurde für die Untersuchungen von Gras und Sträuchern befreit. Ausserdem wurden an mehreren Stellen Löcher von bis zu einem Meter Tiefe in die Erde gegraben. Dabei wurde «einiges an Material gesammelt», wie die portugiesische Polizei mitteilte. Dieses soll nun nach Deutschland verschifft werden, wo es das Bundeskriminalamt (BKA) genauer untersuchen will.