Neue Spur im Fall Maddie McCann? Suche geht in zweite Runde

Deutsche und portugiesische Ermittler durchkämmen gemeinsam mit einem Spürhund die Gegend um den Arade- Stausee. Experten sehen die Suche kritisch: Nach so einer langen Zeit sei es für die Hunde extrem schwierig, etwas zu erschnüffeln.

Die Suche nach der seit 2007 vermissten Madeleine McCann geht am Mittwoch in die zweite Runde. Auf zahlreichen Fotos ist zu sehen, wie die Polizei das Gebiet um den Arade-Stausee, der sich etwa 50 Kilometer entfernt vom Ort des damaligen Verschwindens befindet, durchkämmt. Die britische Zeitung «DailyMail» berichtet mit Verweis auf die portugiesische Zeitung «Expresso», dass die Polizei offenbar auch an einer bestimmten Stelle ganz gezielt sucht. Auf mehreren Fotos ist zu sehen, wie Gebüsch abgeschnitten und weggeworfen wird.