Miami : Suche nach Opfern in Hochhausruine bei 97 Toten beendet

Fast 100 Leichen sind aus den Trümmern des eingestürzten Wohnhauses in Miami geborgen worden. Die Rettungskräfte waren wochenlang im Einsatz.

Die Suche nach Opfern des Einsturzes eines Hochhauses in Florida ist offiziell zu Ende. Das teilte die Feuerwehr am Freitag mit, die seit dem 24. Juni in den Trümmern des zwölfstöckigen Hauses mit Eigentumswohnungen nach Überlebenden und Toten gesucht hatte. 97 Menschen kamen bei dem Einsturz ums Leben. Die Trümmer sind geräumt und in ein Lagerhaus gebracht worden.