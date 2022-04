Bergungen nach Luftangriff : Suche nach Opfern – «Vielleicht hat er es geschafft, rauszukommen»

Nach der ukrainischen Rückeroberung von Borodjanka sind die Bergungsarbeiten im Gange. Sie zeigen das Ausmass der russischen Angriffe auf zivile Wohngebiete. Langsam kehren die ehemaligen Bewohnerinnen und Bewohner zurück.

Wie in Butscha sind auch in Borodjanka zahlreiche Zivilistinnen und Zivilisten getötet worden. Wie viele Menschen dabei genau ums Leben gekommen sind, ist noch unklar. Allein aus den Trümmern von zwei Wohnblöcken seien 27 Leichen geborgen worden, erklärte die Generalstaatsanwältin Iryna Wenediktowa kürzlich. Das russische Militär hätte in Borodjanka Streubomben und schwere Mehrfach-Raketenwerfer-Systeme eingesetzt, so Wenediktowa. Die Bergungsarbeiten konnten erst jetzt beginnen, da zunächst Sprengstoffentschärfungsteams die Gegend sichern mussten.